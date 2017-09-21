Министерство природы составило рейтинг 20 городов с наибольшим уровнем загрязнения атмосферы. The Village публикует топ-5 из них.

Город

Биробиджан

Благовещенск

Братск

Зима

Красноярск

Так, самый грязный воздух в Красноярском и Алтайском краях, Кемеровской, Иркутской и Новосибирской областях.

В частности, в 2016 году в воздух попало более 31 тысячи тонн вредных примесей — это на 1,1 % больше, чем в 2015-м. Из них 17 349,3 тысячи тонн — выбросы от предприятий.

По данным Роспотребнадзора, причина ухудшения качества воздуха — в отсутствии высокоэффективного газоочистного оборудования, устаревших технологиях на промышленных предприятиях, тепловых электростанциях и бытовых котельных.

Помимо этого, на качество воздуха влияют ошибки в планировке и застройке населенных пунктов — часто жилые дома находятся рядом с промышленными объектами.

Источник: «Известия»