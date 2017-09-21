Вечером в среду, 20 сентября, в столичном районе Крылатское неизвестные избили муниципального депутата Романа Мирошниченко, который также возглавляет движение «Спасем Крылатские холмы», защищающее парк «Москворецкий» от застройки.

На депутата напали около 22:30 рядом с паркингом по адресу: Крылатские Холмы, 43. По словам Мирошниченко, нападавших было двое.

«Сзади за ворот пиджака дернули назад, и первый удар пришелся в затылочную часть головы, рефлекторно я резко повернул голову влево и получил прямой удар в нос», — сообщил депутат на своей странице в Facebook.

Депутата также несколько раз ударили в голову. «Вещи не тронули, ни слова не сказали, перегара от них не почувствовал. Считаю нападение заказным», — написал Мирошниченко.

Мирошниченко добавил, что месяц назад ему поступали звонки с угрозами, после чего он написал заявление в полицию.

10 сентября в Москве прошли муниципальные выборы депутатов. Юрист и бывший военный Роман Мирошниченко был самовыдвиженцем.

О мотивации, будущих задачах и избирательной борьбе участников муниципальных выборов читайте в нашем материале.

Источник: страница Романа Мирошниченко в Facebook