Улица Петровка в центре Москвы открылась после благоустройства по программе «Моя улица».

Движение на большей части Петровки осталось односторонним по направлению к центру Москвы. Однако проезжую часть сузили на 2,5 метра. При этом количество рабочих полос для движения машин осталось прежним.

Высвободившееся пространство заняли новые тротуары. Их ширина составляет 5,35–7,1 метра. Общая площадь нового гранитного мощения составила 22 тысячи квадратных метров.

Также в ходе благоустройства модернизировали систему освещения улицы. На ней установили 98 опор основного освещения, пять торшеров. Помимо этого, на улице появились семь навигационных стел, 116 малых архитектурных форм. В рамках благоустройства отремонтированы фасады семи зданий, а также территория Высоко-Петровского монастыря. В октябре-ноябре на улице планируется дополнительно высадить 19 деревьев и 33 кустарника.

Сейчас рабочие доделывают отдельные участки улицы.

Источник: официальный сайт мэрии Москвы

Работы по благоустройству улицы Петровка стартовали в мае и завершились в сентябре. Площадь благоустройства составила 3,7 гектара.

Как выглядят улицы и площади после благоустройства, смотрите в нашем материале.