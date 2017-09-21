Власти Москвы предпримут меры по борьбе с расизмом на матчах чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Правительство Москвы поддерживает инициативу ФИФА по вопросу расизма и дискриминации. Это будет комплекс мер. Приведу только несколько цифр: только в этом году было проведено 32 встречи с представителями силовых структур с футбольными болельщиками», — рассказал руководитель столичного департамента спорта и туризма Николай Гуляев.

Он также отметил, что во время матчей Кубка конфедераций в Москве инцидентов с проявлением ксенофобии допущено не было.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.

Источник: информагентство «Москва»