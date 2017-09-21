С 23 сентября на некоторых автобусных маршрутах введут дополнительные остановки:

— на маршрутах автобусов № 186, 670 введена остановка «3-й Кожуховский проезд» по 7-й Кожуховской улице при следовании к улице Сайкина, между существующими остановками «Улица Петра Романова» и «7-я Кожуховская улица»;

— на маршруте автобуса № 156 — «Таганская площадь» по улице Большие Каменщики при следовании к Котельнической набережной, на существующей одноименной остановке маршрута автобуса № 901;

— на маршрутах автобусов Т18, № 12 — «Тверская Застава» на площади Тверская Застава у вестибюля станции метро «Белорусская» (радиальная) при следовании к станции метро «Улица 1905 года»;

— на маршрутах автобусов А, № 15 — «Метро „Кропоткинская“» в районе дома 3 по Гоголевскому бульвару (на внешней стороне) при следовании в сторону Пречистенки, между существующими остановками «Переулок Сивцев Вражек» и «Метро „Кропоткинская“»;

— на маршрутах автобусов М5, № 158 — «Варварка» при следовании от станции метро «Лубянка» по Варварке, между существующими остановками «Метро „Китай-город“» и «Красная площадь».

Кроме того, 23 сентября остановка «Метро „Белорусская“» будет перенесена на площадь Тверская Застава. Остановка «Белорусский вокзал» для маршрутов автобуса Т18, № 12 по улице Грузинский Вал при следовании к станции метро «Улица 1905 года» будет переименована в «Большой Кондратьевский переулок».

Источники: официальный сайт мэрии Москвы, информагентство «Москва»