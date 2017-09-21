Минфин России подготовил для школьников учебные курсы по формированию бюджетной грамотности.

Об этом заявил замминистра финансов Алексей Лавров на международном форуме стран БРИКС по развитию инфраструктуры. По его словам, курсы для включения в школьные программы уже разработаны и апробированы в десятке школ. Теперь идет работа по включению этих курсов в качестве базовых модулей обучения на постоянной основе для всех школ, добавил Лавров.

По его словам, благодаря программе у школьников появится интерес к информации о налогообложении и формировании бюджета. «Мы уверены, что в будущем, когда они станут избирателями, они будут активными участниками бюджетного процесса», — добавил замминистра.

С 2016 года проект по обучению старшеклассников бюджетной грамотности реализуется в пилотном режиме в Башкирии, Алтайском и Пермском краях.

Источник: ТАСС