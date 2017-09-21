Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая внесла на рассмотрение законопроект, запрещающий Многофункциональным центрам повторно возвращать гражданам документы при оказании госуслуг.

Предлагается обязать МФЦ принимать заявления, если причины первого отказа были устранены. Все имеющиеся погрешности или отсутствие необходимых документов должны быть указаны в первый раз. Повторный возврат исправленных документов разрешается только при изменении требований законодательства или выявлении новой ошибки.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что его принятие позволит «снять излишние административные барьеры» и исключить «прямое антикоррупционное влияние» при получении государственных или муниципальных услуг.

Источник: «РБК»