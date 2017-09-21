До июня 2018 года камеры видеонаблюдения появятся в 25 подземных пешеходных переходах, не связанных со станциями метрополитена.

Всего 250 современных антивандальных видеокамер с точной цветопередачей установят в тоннелях подуличных переходов, а также над лестничными спусками.

«Видеозапись с таких камер позволяет определить рост, цвет волос и одежды человека, попавшего в ее поле зрения в любое время суток», — пояснили в департаменте жилищно-коммунального хозяйства.

Запись будет поступать в Единый центр хранения и обработки данных, где она хранится 30 дней.

Со списком переходов, которые оборудуют камерами, можно ознакомиться здесь.

О том, как устроена городская система видеонаблюдения, можно прочитать в материале The Village.

Источник: сайт мэрии Москвы