Пассажирам электричек представили шесть новых аудиогидов
Центральная пригородная пассажирская компания представила шесть новых аудиогидов для пассажиров столичных электричек.
Среди новинок — экскурсия по Дмитрову для велосипедистов. Кроме того, появились путеводители по маршрутам из столицы в Можайск, Ожерелье, Рязань, Дубну и Коломну. Аудиогиды рассказывают о станциях, населенных пунктах и достопримечательностях рядом с местами, которые проезжают пассажиры. Всего на данный момент доступны 23 программы.
Бесплатно скачать путеводители можно с помощью QR-кода на стикерах в поездах, а также на сайте ЦППК.
Источник: mos.ru
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