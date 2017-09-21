Центральная пригородная пассажирская компания представила шесть новых аудиогидов для пассажиров столичных электричек.



Среди новинок — экскурсия по Дмитрову для велосипедистов. Кроме того, появились путеводители по маршрутам из столицы в Можайск, Ожерелье, Рязань, Дубну и Коломну. Аудиогиды рассказывают о станциях, населенных пунктах и достопримечательностях рядом с местами, которые проезжают пассажиры. Всего на данный момент доступны 23 программы.

Бесплатно скачать путеводители можно с помощью QR-кода на стикерах в поездах, а также на сайте ЦППК.

Источник: mos.ru

