Комитет министров Совета Европы, контролирующий исполнение решений Европейского суда по правам человека, призвал обеспечить доступ политика Алексея Навального к выборам.

В комитете отметили, что после отмены приговора по «делу Кировлеса», по которому Навального признали виновными в мошенничестве, материалы передали на повторное рассмотрение в тот же суд, несмотря на его неспособность обеспечить справедливое разбирательство.

Представители Совета Европы напомнили, что в феврале 2016 года ЕСПЧ признал первое решение по «делу Кировлеса» несправедливым, однако российские власти продолжают ущемлять права политика.

В ответ на заявление Комитета министров Минюст обвинил Совет Европы в недобросовестном давлении на Россию. В ведомстве решение комитета объяснили желанием повлиять на российские власти в предвыборный период.

«Содержание и редакция итогового решения КМСЕ по делу Навального и Офицерова свидетельствуют не только о необоснованном выходе КМСЕ за пределы своей компетенции, но и демонстрируют явную политизированность и предвзятость подходов к доводам российской стороны», — говорится в сообщении Минюста.

Источники: «РБК», Минюст