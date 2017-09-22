Утром в пятницу, 22 сентября, в полицию вновь поступили звонки о минировании сразу нескольких общественных зданий.

Правоохранительные органы уже проводят проверку в управах районов Бирюлево Западное, Ховрино, Левобережный и Головинский, в мировых судах под номерами 234, 237, 238 и 239, а также в совете депутатов муниципального округа Рязанский и Московском центре боевых искусств.

Эвакуацию в этих зданиях пока не объявляли.

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