В выходные, 23 и 24 сентября, показатели атмосферного давления в Москве сильно превысят норму.

«Атмосферное давление в субботу, воскресенье и в начале следующей недели будет существенно выше климатической нормы, примерно на 11–13 миллиметров ртутного столба — это очень высокие показатели», — отмечают синоптики центра погоды «Фобос».

Температура днем при этом составит 15–17 градусов, ночью показатели опустятся до 3–8 градусов. Осадков не ожидается.

Источник: информагентство «Москва»