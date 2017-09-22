Комплекс городского хозяйства завершил работы по подготовке столицы к предстоящему осенне-зимнему периоду.

Так, к отоплению подготовлены все 72,5 тысячи зданий и сооружений, в том числе весь жилой фонд (более 33 тысяч зданий) и объекты социальной сферы (почти 9 тысяч строений).

К утилизации снега готовы 146 мобильных снеготаялок и 56 стационарных снегосплавных пунктов. Они смогут обеспечить утилизацию 550 тысяч кубометров снега в сутки.

Кроме того, обеспечена готовность аварийной техники и уборочных бригад. В организациях ЖКХ подготовлено 2,3 тысячи тепловых пушек и электрогенераторов.

Источник: информагентство «Москва»