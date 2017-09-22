Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов в эфире «Дождя» назвал строительство парка «Зарядье» очень экономичным.

Парк «Зарядье» [при сопоставлении] со сравнимыми объектами — очень экономичное сооружение. Люди мало себе отдают отчет, насколько оно сложное, в сколь сложных условиях сделанное, сколько там много всего находится. Поэтому это правда очень дешево построенный уникальный <…> инженерный аппарат, который имеет сверху парк Сергей Кузнецов, главный архитектор Москвы

Кузнецов привел в качестве примера гамбургскую филармонию, которая, по его словам, обошлась в 750 миллионов евро (около 50 миллиардов рублей), в то время как в «Зарядье», помимо парка, также предусмотрено несколько концертных площадок и подземный комплекс сооружений.

Главный архитектор столицы также подтвердил, что данные «Ведомостей» о возможном подорожании «Зарядья» до 25 миллиардов рублей «близки к правде», допустив дальнейшее увеличение стоимости парка до 30 миллиардов рублей.

Парк «Зарядье» открылся на месте гостиницы «Россия» ко Дню города 9 сентября. С 11 сентября в парк начали пускать всех желающих. Тогда же в нем повредили стеклянный купол и медиацентр. А спустя несколько дней выяснилось, что посетители уже успели уничтожить около 10 тысяч растений — причем некоторые уносили цветы домой в сумках. По данным «Ведомостей», итоговая смета парка после его доработки может увеличиться почти в два раза — с 14 до 25 миллиардов рублей.

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Источник: «Дождь»

