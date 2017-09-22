Биржевая площадь в центре Москвы станет пешеходной. Работы на территории площади и в прилегающем к ней Старопанском переулке начнутся 23 сентября и продлятся до 9 октября.

На это время площадь будет перекрыта, там смогут проезжать только машины спецслужб и скорой помощи. После обустройства будет открыт проезд только для автомобилей резидентов, спецтранспорта и машин граждан с ограниченными возможностями.

В 2017 году в рамках программы «Моя улица» проводится благоустройство улиц и городских площадей, общая протяженность которых равна 65 километрам. Как выглядят улицы после благоустройства, смотрите в фоторепортаже The Village.

Источник: mos.ru