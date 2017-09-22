Московские баки для сбора отходов оборудуют GPS-трекерами для контроля вывоза столичного мусора. Этим займутся Общественная палата совместно с политической партией «Альянс зеленых» в рамках кампании по борьбе с нелегальными свалками бытовых отходов.

Тестирование инициативы проводилось еще в прошлом году. Тогда выяснилось, что бытовой мусор не всегда утилизируют легально.

Установка устройств намечена на 2 октября. Предполагается, что за перемещением мусорок сможет следить любой желающий. «Общественность готова оказать помощь Москве, разобраться, как функционирует система обращения с отходами в городе, и выяснить, действительно ли столичный мусор вывозится на санкционированные свалки, а не загрязняет поля и луга Подмосковья», — считает председатель комиссии ОП по экологии и охране окружающей среды Альбина Дударева.

Вместе с тем обсуждается также создание рабочей группы по мусорному вопросу.

В июле глава Минприроды Сергей Донской предлагал использовать для решения мусорной проблемы железную дорогу.

О том, как живут люди рядом с бывшим мусорным полигоном в Кучине, можно прочитать в материале The Village.

Источник: ТАСС