Авиакомпания «Уральские авиалинии» откроет регулярные рейсы из московского аэропорта Домодедово в Варшаву.

Полеты будут выполняться с 27 декабря до 10 января 2018 года по понедельникам, средам, четвергам, пятницам, воскресеньям, а с 11 января — по понедельникам, средам и пятницам. Время в пути составит два часа. Минимальная цена на билет в одну сторону — 7 935 рублей.

Сейчас билеты доступны на сайте uralairlines.com и в мобильном приложении Uralairlines.

О том, что делать в случае порчи или потери багажа, читайте в материале The Village.

Источник: пресс-служба «Уральских авиалиний»