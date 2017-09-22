Самые неудобные районы Москвы для автомобилистов
В преддверии Всемирного дня без автомобиля сервис Uber узнал, какие районы кажутся москвичам наиболее неудобными с точки зрения парковки.
Место
Район
Количество недовольных парковкой респондентов
Район Большого театра и ЦУМа: улицы Неглинная, Петровка и прилегающие переулки
35 %
Парк Горького
25 %
Камергерский переулок, Большая Никитская улица и прилегающие переулки
16 %
Патриаршие пруды
13 %
Чистые пруды
4 %
Лидерами среди мест, куда москвичи не ездят на своей машине, стали вокзалы и аэропорты — 83 % респондентов добираются туда на такси. В торговые центры, напротив, большинство опрошенных (80 %) едут на своем автомобиле.
Источник: представители Uber
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