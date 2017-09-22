В преддверии Всемирного дня без автомобиля сервис Uber узнал, какие районы кажутся москвичам наиболее неудобными с точки зрения парковки.

Место

Район

Количество недовольных парковкой респондентов

Район Большого театра и ЦУМа: улицы Неглинная, Петровка и прилегающие переулки

35 %

Парк Горького

25 %

Камергерский переулок, Большая Никитская улица и прилегающие переулки

16 %

Патриаршие пруды

13 %

Чистые пруды

4 %

Лидерами среди мест, куда москвичи не ездят на своей машине, стали вокзалы и аэропорты — 83 % респондентов добираются туда на такси. В торговые центры, напротив, большинство опрошенных (80 %) едут на своем автомобиле.

Источник: представители Uber