За последние два года у россиян снизилось доверие к врачам. В 2015 году медикам доверяли 55 % опрошенных ВЦИОМ жителей страны, в 2017 году — 36 %.

О своем недоверии заявили 20 % опрошенных (в 2015 году — 21 %), 44 % не смогли ответить на вопрос. Обращавшиеся в последнее время в государственную (39 %) или частную поликлинику (39 %) доверяют врачам больше, чем те, кому медицинская помощь не требовалась (29 %).

32 % считают, что врачи занимают высокое положение в обществе. Это ниже, чем в 2014 (40 %) и в 2013 (55 %) годах. 26 % респондентов думают наоборот.

Высокооплачиваемой профессию врача считают 25 % опрошенных, в 2014 году так говорил 41 % россиян. Еще 35 % считают профессию недоходной.

Опрос ВЦИОМ был проведен 31 августа — 4 сентября среди 1 600 человек.

Источник: ВЦИОМ