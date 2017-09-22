Генпрокуратура выявила почти в половине российских регионов случаи привлечения осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях, к труду без зарплаты.

По данным прокуратуры, осужденных привлекали к работам без оплаты труда в 36 субъектах страны. В ведомстве уточнили, что ни в одном из проверенных субъектов не исполнялись требования об обязанности осужденных трудиться в местах и на работах, определяемых администрацией.

Так, с 2015 года прокуроры выявили свыше 37 тысяч нарушений законов при привлечении осужденных к труду.

Источник: «Интерфакс»