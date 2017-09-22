Автор памятника Калашникову — о чертеже немецкой винтовки на монументе
Автор памятника Михаилу Калашникову скульптор Салават Щербаков прокомментировал ситуацию с чертежом немецкой винтовки на памятнике Михаилу Калашникову.
Это делают враги России. Когда памятник, нужный России, то тут же начинается вакханалия, и начинают чего-то искать. Это железно. Они все, эти черти, все тут всплыли
Салават Щербаков, скульптор
Ранее военный историк Юрий Пашолок обнаружил на памятнике оружейнику схему немецкой винтовки StG-44.
19 сентября в Москве на пересечении Садовой-Каретной и Долгоруковской улиц открыли памятник оружейному конструктору Михаилу Калашникову. Монумент высотой 9,8 метра представляет собой металлическую фигуру оружейника, держащего в руках АК-47. Певец Андрей Макаревич назвал скульптуру бездарной и уродливой. Автор памятника, скульптор Салават Щербаков, призвал критиков не лезть в чужую профессию.
Источник: радиостанция «Говорит Москва»
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