Генпрокуратура опубликовала статистику преступлений в российских регионах за первое полугодие 2017 года. Всего с января по июль было совершено 1,3 миллиона преступлений. Отмечается, что это на 12,9 % ниже прошлогоднего показателя.

Место Регион Количество преступлений

Москва 71 900

Московская область 43 700

Краснодарский край 33 500

Челябинская область 33 300

Башкирия 29 500

В десятку также вошли Ростовская, Тюменская, Свердловская и Кемеровская области и Республика Татарстан. Рост регистрируемых преступлений отмечен в восьми регионах страны, снижение — в 76-ти.

Источник: сайт Генпрокуратуры.