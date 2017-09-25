Самые криминальные регионы России
Генпрокуратура опубликовала статистику преступлений в российских регионах за первое полугодие 2017 года. Всего с января по июль было совершено 1,3 миллиона преступлений. Отмечается, что это на 12,9 % ниже прошлогоднего показателя.
Место
Регион
Количество преступлений
Москва
71 900
Московская область
43 700
Краснодарский край
33 500
Челябинская область
33 300
Башкирия
29 500
В десятку также вошли Ростовская, Тюменская, Свердловская и Кемеровская области и Республика Татарстан. Рост регистрируемых преступлений отмечен в восьми регионах страны, снижение — в 76-ти.
Источник: сайт Генпрокуратуры.
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