Генпрокуратура опубликовала статистику преступлений в российских регионах за первое полугодие 2017 года. Всего с января по июль было совершено 1,3 миллиона преступлений. Отмечается, что это на 12,9 % ниже прошлогоднего показателя.

Место

Регион

Количество преступлений

Москва

71 900

Московская область

43 700

Краснодарский край

33 500

Челябинская область

33 300

Башкирия

29 500

В десятку также вошли Ростовская, Тюменская, Свердловская и Кемеровская области и Республика Татарстан. Рост регистрируемых преступлений отмечен в восьми регионах страны, снижение — в 76-ти.

Источник: сайт Генпрокуратуры.