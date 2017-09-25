Глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева и другие правозащитники попросили президента России Владимира Путина защитить петербургских сайентологов от уголовного преследования.

В открытом письме правозащитников отмечается, что правоохранители нарушают конституционное право граждан выбирать и распространять религиозные убеждения, предъявляя «наиглупейшие» обвинения. По этой причине авторы письма призвали главу государства «принять меры к защите основ нашего конституционного строя».

«Вступитесь за своих граждан, которые необоснованно подвергнуты досудебным тюремным страданиям, находятся в изоляции от своих родных и близких. Примите меры к восстановлению режима законности в отношении лиц, которые мирно исповедуют идеи сайентологии в полном соответствии с мировой практикой», — говорится в обращении.

Как предположила Алексеева в интервью «Коммерсанту», преследование сайентологов связано с тем, что «Московская патриархия зачищает духовное пространство».

Ранее пятерых руководителей Сайентологической церкви Санкт-Петербурга арестовали по обвинению в незаконном предпринимательстве и экстремизме.

Источник: «Коммерсантъ»