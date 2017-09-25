Со 2 по 4 октября Региональная общественная организация инвалидов «Перспектива» организует лекции и мастер-классы в Центре дизайна Artplay. Их проведут российские и зарубежные дизайнеры и архитекторы.

Цель фестиваля, по словам организаторов, — «информировать общество о дизайне будущего и продемонстрировать все преимущества среды, учитывающей интересы абсолютно каждого жителя города».

Среди спикеров и ведущих мастер-классов: Марат Ка — декоратор, дизайнер, архитектор, лауреат премии «Лучший американский интерьер за последние 100 лет», Сьюзан Хендерсон — исполнительный директор Фонда образования и защиты прав инвалидов, Абигейл Кохран — кандидат наук, преподаватель факультета городского и регионального планирования при Калифорнийском университете в Беркли, Брайан Башин — директор компании LightHouse для слепых и слабовидящих, Вера Осиновская — эксперт по вопросам безбарьерной среды в департаменте труда и соцзащиты города Москвы, Илья Мукосей — архитектор, партнер Архитектурной студии «ПланАР», Сергей Саргин — архитектор и дизайнер.

Посетителей также ждут фотозона, арт-объекты и кинопоказ фильмов с фестиваля «Кино без барьеров».

Открытие фестиваля состоится 2 октября в 14:00.

Источник: представители фестиваля