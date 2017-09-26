Начальника отдела технического обеспечения продовольственного управления Минобороны полковника Александра Вакулина арестовали по подозрению в получении взятки в 368 миллионов рублей. «Коммерсантъ» называет ее рекордной в истории ведомства.

Вакулина подозревают в получении взяток за помощь в заключении контрактов на покупку кухонь, пекарен, цистерн и другой спецтехники для Минобороны. Также следствие предполагает, что он брал взятки за «общее покровительство» бизнесменам.

Дело на Вакулина завели после спецоперации, проведенной полицейскими и сотрудниками Следственного комитета весной 2017 года в Санкт-Петербурге. Тогда правоохранительные органы узнали о хищении около 20 миллионов рублей при выполнении контракта, который был заключен между Минобороны и ООО «Профбизнес» в 2015 году.

Один из фигурантов дела дал показания против Вакулина.

Делом Вакулина занимается старший следователь по особо важным делам 3-го следственного отдела ГВСУ СКР Виталий Данилов, который ранее расследовал хищения, связанные с «Оборонсервисом».

Источник: «Коммерсантъ»