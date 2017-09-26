Глава правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, исключающее режиссера Никиту Михалкова из попечительского совета Фонда кино.

«В связи с заявлением Н. С. Михалкова о выходе из состава попечительского совета Фонда подписанным постановлением это решение оформлено юридически», — говорится в постановлении.

Глава департамента кинематографии Минкультуры России Вячеслав Тельнов заявил «Интерфаксу», что пока на место Михалкова никого не назначают и не предлагают. «Будет ли назначен новый кандидат на его место, решит кабинет министров», — сказал Тельнов.

О своем выходе из Фонда кино Михалков объявил в конце августа. Он обвинил руководство организации в безответственном поведении. «Новый состав совета — это Византия. Тимакова (замруководителя аппарата правительства. — Прим. ред.), безусловно, разбирается в кинопроизводстве. Но у нее совершенно противоположные взгляды от моих». Режиссер добавил, что не согласен с «латентной русофобией» Тимаковой. Под этими словами Михалков подразумевал защиту Тимаковой «Ельцин-центра».

Источник: сайт правительства России