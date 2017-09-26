Согласно новому исследованию социологов НИУ ВШЭ, доля россиян, дающих взятки врачам, резко сократилась за последние годы.

Если в 2013 году взятки давали 71,7 % пациентов, то в 2016 году это число сократилось до 48,5 %. По словам исследователей, на это повлияло падение доходов и увеличение числа платных услуг в стационарных клиниках.

Отмечается, что из-за кризиса россияне также стали реже пользоваться платными медицинскими услугами или перешли на более дешевые. Полностью отказаться от платного лечения решили 17,3 % пациентов.

Источник: мониторинг НИУ ВШЭ