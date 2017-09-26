Каждый вечер The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня. В этом выпуске: конгресс независимых депутатов, самые высокооплачиваемые профессии, россияне и контрацепция, и другие новости.

Проблемы «ВИМ-Авиа»

Перевозкой пассажиров по регулярным рейсам «ВИМ-Авиа» займутся семь других авиакомпаний: «Уральские авиалинии», «Ай Флай», «Ред Вингс», NordStar Airlines, «Икар», «Северный ветер» и «Якутия».

Такое решение приняли по итогам совещания в Росавиации. Для компенсации затрат перевозчиков в федеральном бюджете на 2018 год заложат 200 миллионов рублей.

Финансирование международных чартерных рейсов для вывоза туристов из-за рубежа будет осуществляться из внебюджетных источников. Эти деньги пойдут исключительно на оплату топлива и обслуживание в аэропортах.

Михалков и Фонд кино

Глава правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, исключающее режиссера Никиту Михалкова из попечительского совета Фонда кино.

«В связи с заявлением Н. С. Михалкова о выходе из состава попечительского совета Фонда подписанным постановлением это решение оформлено юридически», — говорится в постановлении.

Участки для переселения по программе реновации

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил список 210 участков, где построят дома для жителей хрущевок, сносимых по программе реновации. Глава города рассказал, что программа начнется сразу по всей Москве: площадки подобрали в 75 районах, подпавших под реновацию, во всех округах столицы.

Адреса первых 12 домов для переселенцев по программе реновации можно посмотреть здесь.

В каких домах будут жить первые переселенцы по программе реновации, смотрите на нашем материале.

Конгресс независимых депутатов

1 октября в 10:00 на «Флаконе» состоится Конгресс независимых депутатов. По словам организаторов, на мероприятие приглашаются как независимые избранные депутаты, так и кандидаты, которые баллотировались, но пока не стали депутатами.

Участие предполагает внесение оргвзноса размером тысяча рублей. Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.

Самые высокооплачиваемые профессии

Министерство труда и социальной защиты составило рейтинг высокооплачиваемых должностей за первую половину 2017 года. Больше всех получает капитан океанского судна — 500 тысяч рублей, на последней, 10 строчке рейтинга, второй пилон — 180 тысяч рублей.

С топ-10 рейтинга можно ознакомиться здесь.

Россияне и контрацепция

Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал результаты исследования, посвященного теме контрацепции. Согласно ему, 9 % россиян считают, что предохраняться вредно для здоровья.

В недостатке знаний о современных методах контрацепции признались 29 % респондентов, а 8 % заявили, что практически ничего об этом не знают.