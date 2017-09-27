Депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов предложил главам Росавиации и Ростуризма создать межведомственную комиссию для анализа работы российских авиакомпаний, занимающихся чартерными перевозками.

Поводом для обращения стало прекращение перелетов компанией «ВИМ-Авиа». «Очевидно, что это будет иметь целый ряд негативных последствий, прежде всего для российских граждан, большинство из которых является туристами», — считает Нилов.

По его словам, комиссия сможет предупреждать подобные ситуации для защиты прав граждан.

25 сентября Минтранс России и Росавиация объявили о приостановке чартерных рейсов авиакомпании «ВИМ-Авиа» из-за финансовых проблем.

Что теперь делать пассажирам «ВИМ–Авиа», читайте в материале The Village.

Источник: ТАСС