Систему мониторинга внимания учеников на уроках протестируют в столичной школе.

«В одной из московских школ будет запущен пилотный проект по мониторингу внимания школьников. Система отслеживает нахождение в классе каждого ученика, а специальное устройство выводит на светодиодную шкалу процент заинтересованных в уроке слушателей», — рассказали в пресс-службе департамента информационных технологий Москвы.

Новая система позволит учителю контролировать эмоциональное состояние класса и, если нужно, изменять тему или формат подачи материала.

Источник: агентство «Москва»