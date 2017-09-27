На пяти московских вокзалах к концу года установят более 250 новых ячеек автоматических камер хранения.

«Модули АКХ должны выполняться в следующей комплектации: модуль АКХ должен быть выполнен в виде металлического шкафа, изготовленного из листовой стали толщиной 1–2 миллиметра, разделенного на отсеки — ячейки для хранения багажа. Цветовая гамма модуля АКХ должна быть выполнена в соответствии с требованиями к применению фирменного стиля ОАО „РЖД“», — говорится в документах РЖД.

На Казанском вокзале установят 58 новых шкафов, на Павелецком — 58, на Ярославском — 57, на Киевском — 57 и на Лениградском — 56.

Источник: информагентство «Москва»