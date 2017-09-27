В центре Москвы двое неизвестных бросили бутылку с зажигательной смесью в мемориальную плиту, установленную в память о полковнике Юрии Буданове на Комсомольском проспекте.

По данным информагентства, в службу «02» позвонили и сообщили о том, что двое неизвестных на Комсомольском проспекте подожгли мемориал Буданову.

«Прибывшие оперативники выяснили, что по указанному адресу женщина в хиджабе и мужчина бросили в сторону памятника бутылку с зажигательной смесью — „коктейль Молотова“, после чего произошло возгорание», — рассказал источник.

На мемориале есть повреждения. По факту случившегося идет проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.

В 2003 году Юрий Буданов был осужден Северо-Кавказским окружным военным судом за похищение и убийство 18-летней чеченской девушки Эльзы Кунгаевой.

Буданова убили в 2011 году возле дома № 38/16 на Комсомольском проспекте в Москве. Его застрелил уроженец Чечни Юсуп Темерханов. По версии следствия, мотивом убийцы была месть за смерть отца, который якобы погиб от рук российских военнослужащих.

Источник: агентство «Москва», Lenta.ru.