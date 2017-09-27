На станции «Щербинка» Московской железной дороги завершился капитальный ремонт.

На ней обновили платформы и вокзал, установили навесы для защиты пассажиров от непогоды. Протяженность каждого навеса составляет 93 метра. Также на пешеходную дорожку вдоль первой платформы уложили асфальт.

«Щербинка» является крупным транспортно-пересадочным узлом Новой Москвы. Станция располагается в 46 минутах езды от Курского вокзала и в 20 минутах езды от станции «Царицыно».

Источник: РИА «Новости»