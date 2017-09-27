Из офисного здания по адресу Потаповский переулок, 3, эвакуировали около 500 человек (по данным ТАСС — 700) из-за звонка об угрозе взрыва. В этом доме находится редакция «Новой газеты».

«Поступило сообщение об угрозе взрыва в здании по адресу Потаповский переулок, 3. На месте работают службы города», — рассказал источник «Интерфакса».

Информацию об этом в «Новой газете» подтвердили. «Я подчеркиваю, что адресно это не нам угроза, не конкретно „Новой газете“ угрожали, вопрос всего здания — там всего четыре или пять организаций арендуют помещения», — заявили РИА «Новости» в пресс-службе газеты.

С 10 сентября по всей России из торговых центров, университетов, вокзалов, кинотеатров и других объектов из-за сообщений о минировании эвакуировали сотни тысяч людей. Только за 21 сентября в Москве эвакуировали шесть столичных управ, несколько корпусов Пушкинского музея и Московского музея современного искусства, а также офис «Яндекса» после визита Владимира Путина. Власти при этом ситуацию практически никак не комментируют.

The Village уже рассказывал, что сейчас известно об эвакуациях.

Источник: «Интерфакс»