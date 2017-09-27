Издание «Батенька, да вы трансформер» удалило с сайта текст «Каково быть наркоторговцем» по требованию Роскомнадзора. Ведомство нашло в нем пропаганду наркотиков.

«27 сентября Роскомнадзор прислал в редакцию самиздата письмо, в котором сообщил, что текст „Каково быть наркоторговцем“, который вы раньше могли прочитать по этой ссылке, пропагандирует наркотики. Мы не согласны с этим, но вынуждены были его удалить, а письмо Роскомнадзора будем обжаловать. Оставайтесь с нами», — говорится в сообщении главреда сайта Григория Туманова, опубликованному вместо снятой с сайта статьи.

В канале издания в Telegram Туманов уточняет, что решение Роскомнадзора будет обжаловано в суде, а «помогать нам в этом уже согласились наши друзья из „Агоры“».

«Мы весьма озадачены внезапным вниманием Роскомнадзора: у нас тут идет большое исследование на тему рабства, а на очереди исследование российской тюремной системы (кстати, присылайте ваши заявки), а тут пришло требование удалить наш текст от 1 сентября 2016 „Каково быть наркоторговцем“, и так как прерывать нашу работу было бы нецелесообразно, статью мы пока вынуждены удалить. Мы, конечно, совершенно не согласны с претензиями Роскомнадзора к этому тексту, поэтому намерены обжаловать их в суде, а заодно выяснить, где именно ведомство усмотрело пропаганду наркотиков. Лично я считаю, что никакой пропаганды в нем нет, мои коллеги тоже», — написал Туманов.

Сохранившуюся копию статьи можно посмотреть в кэше Google.

Источник: «Батенька, да вы трансформер»