Каждый вечер The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня.

ЧП на курорте Гудаури

При повреждении канатной дороги на грузинском горнолыжном курорте Гудаури пострадали четверо россиян. Они получили легкие ушибы и ссадины. Из-за неполадки кресла подъемника скатывались и врезались друг в друга.

Возобновление туров в Египет

Российская компания Tez Tour возобновила продажу туров на курорты Египта, прерванную после закрытия регулярного авиасообщения между Москвой и Каиром. Первые рейсы запланированы на 11 апреля.

Массовые задержки рейсов в Москве

Транспортная прокуратура обвинила авиакомпании в массовой задержке рейсов. Проверка показала, что каждое третье нарушение расписания полетов в Москве в 2016 и 2017 годах произошло не по объективным причинам, а из-за самих перевозчиков.

Открытие мемориала Немцову

Семья и соратники Бориса Немцова отказались участвовать в открытии мемориальной доски на доме политика в Москве, которое организовала кандидат в президенты Ксения Собчак. По их мнению, она использует память об оппозиционере для агитации.

Призыв Путина прийти на выборы

Владимир Путин выступил с традиционным предвыборным обращением, в котором попросил не игнорировать голосование. Он призвал россиян не предоставлять другим права сделать «этот ключевой, определяющий выбор» без учета их мнения.

Защита наблюдателей

Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что полиция не имеет права изымать направления у наблюдателей штаба Алексея Навального. Также ЦИК пообещал проконтролировать вопрос с предоставлением помещения под колл-центр движения «Голос».

Пенсионные потери россиян

В 2017 году россияне потеряли как минимум 57 миллиардов рублей при смене управляющих пенсионными накоплениями. По мнению экспертов, население в принципе не понимает принципы работы современной пенсионной системы.

Предложение отменить ЕГЭ

В Госдуме предложили отказаться от проведения ЕГЭ. Предполагается, что переход на традиционные экзамены позволит родителям школьников не тратить деньги «на дрессировку по определенному набору заданий» у репетиторов.