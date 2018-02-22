Каждый вечер The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня.

Кража партии у Навального

Бывший замглавы московского штаба Алексея Навального Виталий Серуканов подал документы на регистрацию «Партии прогресса», которую уже несколько раз пытался зарегистрировать сам политик. Оппозиционер считает, что название его объединения хочет украсть политтехнолог Андрей Богданов.

Волонтеры для Путина

Движение «Голос» обвинило молодежную организацию «Волонтеры Победы» в сборе подписей в поддержку Владимира Путина за деньги из государственного бюджета. Эту работу должен оплачивать сам кандидат в президенты.

Памятная доска Немцову

Московские власти разрешили установить мемориальную доску Борису Немцову. Ее разместят на общественные деньги на доме № 3 по Малой Ордынке, где жил политик. По словам мэра города Сергея Собянина, создать мемориал попросила Ксения Собчак.

Новый приговор по «делу 26 марта»

Фигуранта «дела 26 марта» Дмитрия Борисова приговорили к году колонии общего режима. По данным следствия, во время акции протеста он нанес полицейскому два удара ногой по голове. Сам Борисов вину не признает.

Штраф «Пионеру»

Московский кинотеатр «Пионер» оштрафовали на 280 тысяч рублей за три сеанса сатирической комедии «Смерть Сталина», которую лишили прокатного удостоверения. Адвокат компании считает, что министерство культуры заведомо хотело наказать Александра Мамута.

Керлингисты без бронзы

Российского керлингиста Александра Крушельницкого и его супругу Анастасию Брызгалову лишили бронзовой медали в дабл-миксте. Спортсмена признали виновным в нарушении антидопинговых правил. В его пробах нашли следы мельдония.

Проблемы с провозом ручной клади

«Аэрофлот» сократил список вещей, которые можно бесплатно провозить на борту в качестве ручной клади. Сотовый телефон, ноутбук, фотоаппарат, видеокамера, зонтик и печатные издания теперь учитываются при оценке общего веса взятых на борт вещей.

Новые правила техосмотра

В России изменились правила техосмотра автомобилей. Водителям теперь запрещается ездить без аптечки, покрывать пленкой фары и демонтировать заводские стеклоомыватели или дворники.