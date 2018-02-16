Каждый вечер The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня.

Украденный телефон Навального

Алексей Навальный пожаловался в полицию на кражу телефона. Он пропал из материалов дела, которое завели на политика после задержания на всероссийской забастовке избирателей. Правоохранители забрали смартфон и сим-карту в качестве вещественных доказательств, но вернуть их не смогли.

«Магнит» без Галицкого

Основатель и совладелец торговой сети «Магнит» Сергей Галицкий объявил, что продал банку ВТБ 29,1 % компании и покидает свой пост. Послушать его прощальную речь вышли все сотрудники штаб-квартиры. В ближайшее время им предстоит наладить доставку продуктов «Почтой России».

Супергерой Путин

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал не плести политические интриги вокруг простуды Владимира Путина и пожелал ему «пожизненно управлять» страной. «Президент России не сверхчеловек, но все же супергерой», — заявил он.

Миллиарды Дурова

Журнал Forbes пересчитал деньги создателя «ВКонтакте» и Telegram Павла Дурова. Предполагается, что благодаря росту аудитории мессенджера и подготовке к ICO он уже стал долларовым миллиардером. Его состояние оценили в 1,7 миллиарда.

Рекордный «Лед»

Фильм «Лед» поставил рекорд по сборам в первый день проката. В кинотеатрах России и странах СНГ на него потратили 92 миллиона рублей. Предыдущий рекорд — 89,2 миллиона рублей — продержался четыре года и принадлежал фильму «Вий».

Десятилетие «Армы»

Команда проекта Arma отпразднует свое десятилетие в Германии. Фестиваль состоится 2 июня на четырех независимых сценах в Берлине. Лайнап объявят позже, но уже известно, что в юбилее примут участие все основные члены комьюнити: диджеи, музыканты и творческие объединения.

Беспилотник «Яндекса» в Москве

Сервис «Яндекс.Такси» показал, как беспилотный автомобиль компании ездит по улицам Москвы. Машина может различать сигналы светофора, объезжать пешеходов, пропускать других водителей и сбавлять скорость в переулках.