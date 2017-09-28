В аэропортах Москвы отменили и задержали свыше 30 рейсов
Утром в четверг, 28 сентября, в аэропортах Москвы вновь отменили и задержали десятки рейсов.
По состоянию на 09:20 задерживаются 12 рейсов: десять из них — в Домодедове, а еще два — в Шереметьеве. Кроме того, в Домодедове отменили 22 вылета в Новый Уренгой, Иркутск, Краснодар, Сочи, Благовещенск, Симферополь, Анталью и Ереван. Большинство отменен связаны с проблемами у «ВИМ-Авиа».
В работе Внукова и подмосковного Жуковского изменений не наблюдается.
Ранее The Village рассказывал, как пассажирам получить компенсацию за потерянное в аэропорту время и что делать, если вы купили билет на рейсы «ВИМ-Авиа».
Источник: «Яндекс.Расписания»
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