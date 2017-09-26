В понедельник, 25 сентября, Минтранс России и Росавиация объявили, что авиакомпания «ВИМ-Авиа» приостанавливает чартерные перевозки пассажиров. Уже сегодня в базовом аэропорту компании — Домодедове — отменили все 14 запланированных на день рейсов.

Что случилось с компанией

У авиакомпании, рейсы которой начали задерживаться еще в конце мая, закончились деньги, и выполнять свои обязательства перед пассажирами она больше не может. Задолженность перед аэропортами и поставщиками топлива составляет, по оценке The Bell, около 10 миллиардов рублей. Кредиторы, в частности близкий к правительству Татарстана банк «Зенит», не хотят продолжать финансирование компании.

Сколько пассажиров может пострадать из-за этого

Ассоциация туроператоров России считает, что ситуация с перевозчиком «приведет к коллапсу на туристическом и авиационном рынках», и призывает государство вмешаться. АТОР оценивает потенциальное число туристов, которых могут коснуться отмены рейсов, в 100 тысяч человек. По подсчетам ассоциации «Турпомощь», из них 43 тысячи сейчас находятся за рубежом: в Турции, Греции, Италии, Испании и на Крите.

Как «ВИМ-Авиа» планируют выводить из кризиса

Минтранс пообещал в течение двух суток найти авиакомпании, которые помогут «ВИМ-Авиа» перевезти пассажиров. С сегодняшнего дня базовым аэропортом компании стало Внуково. Тем не менее от продажи билетов перевозчика уже отказались Aviasales и OneTwoTrip.

Что делать пассажирам

Часть рейсов оставшейся без денег компании, скорее всего, возьмут на себя другие перевозчики. Например, основную часть рейсов обанкротившегося «Трансаэро» в свое время взял на себя «Аэрофлот». В случае с «ВИМ-Авиа» говорить точно о том, кто это будет, рано.

Сайт Frequent Flyers во время аналогичной ситуации с «Трансаэро» советовал следующее:

— уточнять за двое суток до вылета по горячим линиям обоих перевозчиков (и того, кто обанкротился, и того, кто взял на себя его обязательства), на какое время переназначили рейс;

— записывать код бронирования (PNR) и иметь при себе электронные билеты на отмененные рейсы;

— приезжать в аэропорт за четыре-пять часов до вылета, чтобы получить манифест отмененного полета (Flight Interruption Manifest, FIM).

Если в тот момент, когда у компании закончились деньги, пассажир находится за рубежом, ему следует обратиться либо в ассоциацию «Турпомощь» (для тех, кто купил тур), либо в консульство (для тех, кто купил билет у самого оператора). Его сотрудники должны найти рейсы других авиакомпаний, однако сколько времени это займет — сказать сложно.

аРТУР БОЛЬШАКОВ Pr-директор сервиса путешествий ONEWOTRIP Мы приостановили выдачу рейсов «ВИМ-Авиа» из поиска до получения новой официальной информации. В целом практика показывает, что с большой долей вероятности часть рейсов сможет выполнить «ВИМ-Авиа», часть — другие авиакомпании, возможно, с небольшими корректировками времени вылета или с изменением аэропорта вылета, а по части рейсов совершат возврат денег в установленном порядке. Мы настоятельно советуем пассажирам «ВИМ-Авиа» ждать официальной информации и следовать инструкциям от авиакомпании или агента — в зависимости от того, где они приобрели авиабилеты. Поспешные и необдуманные действия могут привести к частичной или полной потере денежных средств за авиабилеты или невозможности осуществить перелет.

ПРЕСС-СЛУЖБА AVIASALES Туристический сервис Aviasales закрыл доступ к билетам «ВИМ-Авиа». Несмотря на сворачивание лишь чартерной цепочки и возможный перевод рейсов во Внуково, мы считаем необходимым ограничить дистрибуцию билетов, чтобы пользователи сервиса не столкнулись с вынужденными отменами, возвратами и задержками рейсов. Анализ ранних продаж говорит о том, что ситуация с «ВИМ-Авиа» может затронуть около тысячи пользователей сервиса. Служба поддержки Aviasales готова помочь пассажирам, которые столкнулись с последствиями кризиса. Подробную инструкцию можно найти в нашем блоге. В самой компании при этом заверяют, что принимаются «все возможные меры для скорейшего вывоза пассажиров».