Адвокат режиссера Алексея Учителя Константин Добрынин назвал «парадом ряженых самозванцев» происходящее вокруг фильма «Матильда». Он также предположил, что Поклонская так осведомлена в делах царской семьи потому, что общается с духами.

Честно говоря, мы уже запутались, в роли кого на этот раз выступает депутат Поклонская: то ли она почтовый курьер, то ли специальный поверенный в делах царской семьи, то ли медиум, беседующий с духами Константин добрынин, адвокат режиссера Алексея Учителя

Добрынин добавил, что все происходящее вокруг «Матильды» напоминает ​«кадры с парадом ряженых самозванцев из замечательного советского фильма „Корона Российской империи“».

Ранее в Москве появились билборды с цитатами из переписки императора Николая II с женой Александрой Федоровной. Они стали частью церковного проекта, направленного на «утверждение семейных ценностей в обществе» и «донесение до людей правдивой информации о жизни царской семьи».