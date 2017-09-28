Московские власти объяснили, почему включили дома XIX века в Новой Москве в программу реновации
Здания XIX века в Новой Москве включили в программу реновации, так как они не представляют архитектурной ценности.
«Постройки XIX века уже аварийные, с точки зрения архитектурной ценности все внимательно смотрели, конечно. Это просто сооружения барачного типа», —заявил руководитель городского департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.
Он добавил, что в Троицком и Новомосковском административных округах планируют снести 243 дома высотой от одного до пяти этажей.
Ранее московские власти уточнили адреса первых 12 домов для переселенцев по программе реновации. Их можно узнать здесь.
В каких домах будут жить первые переселенцы по программе реновации, смотрите в нашем материале.
Источник: агентство «Москва»
КомментарииПодписаться