На Космодамианской набережной пользователь каршеринга «Делимобиль», ехавший за рулем Ferrari F430 Spider, которую сервис бесплатно дает в аренду на два часа самым активным пользователям, врезался в рекламный щит.

Здравствуй, дерево! Публикация от Sergey Budanov (@im_tihiy) Сен 24 2017 в 6:06 PDT

Похоже, больше #делимобиль на #ferrari катать не будет Публикация от Pavel Shapkin (@ps_ttf) Сен 24 2017 в 4:57 PDT

По фотографиям видно, что автомобиль получил незначительные повреждения. Представители «Делимобиль» в комментариях к постам об аварии заявили, что к водителю «никаких штрафных санкций применено не будет», а «автомобиль застрахован и уже отправлен в ремонт».

В марте 2016 года каршеринг запустил акцию «ДелиФеррари». Компания начала предоставлять возможность водителям, проехавшим на машинах сервиса больше всех за месяц, возможность два часа бесплатно ездить на Ferrari с инструктором.