В Москве в ближайшие дни ночью и утром может пойти первый мокрый снег.

«Не исключено, что первые снежинки могут закружить в ближайшие дни, пятницу и субботу, когда у нас прогнозируются осадки. Температура для этого уже достаточно низкая, особенно ночью или в утренние часы. И если низкая температура совпадет с осадками, то возможны первые снежинки. Но точно спрогнозировать такое сложно», — рассказала главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

Погода на следующей неделе существенно не изменится, ее определит антициклон, которому сопутствуют ветер, осадки и влажность. За похолоданием синоптики прогнозируют периоды потепления.

В ближайшие дни температура ночью составит 4–7 градусов, а днем поднимется до 8–11. В воскресенье ночью воздух остынет до нуля — плюс двух.

Источник: РИА «Новости»