В Нижнем Новгороде задержали главу федерального штаба Навального
В Нижнем Новгороде полиция задержала Леонида Волкова, главу федерального штаба Алексея Навального.
Волков сообщил, что его подозревают в повторном нарушении порядка проведения массового мероприятия (часть 8 статьи 20.2 КоАП). Ему грозит штраф от 150 до 300 тысяч рублей или административный арест на срок до 30 дней.
Волков не уточнил причину задержания.
Ранее московская полиция задержала политика Алексея Навального в подъезде его дома. В момент задержания политик собирался ехать на организуемый им митинг в Нижнем Новгороде.
МВД сообщили, что Алексей Навальный задержан «за неоднократные призывы к участию в несогласованном публичном мероприятии».
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