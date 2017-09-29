В Нижнем Новгороде полиция задержала Леонида Волкова, главу федерального штаба Алексея Навального.

Волков сообщил, что его подозревают в повторном нарушении порядка проведения массового мероприятия (часть 8 статьи 20.2 КоАП). Ему грозит штраф от 150 до 300 тысяч рублей или административный арест на срок до 30 дней.

В полиции Нижнего Новгорода у меня наконец приняли заявление... и теперь составляют на меня протокол по 20.2.8 и задерживают — Leonid Volkov (@leonidvolkov) September 29, 2017

Волков не уточнил причину задержания.

Ранее московская полиция задержала политика Алексея Навального в подъезде его дома. В момент задержания политик собирался ехать на организуемый им митинг в Нижнем Новгороде.

МВД сообщили, что Алексей Навальный задержан «за неоднократные призывы к участию в несогласованном публичном мероприятии».