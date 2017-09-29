Политика Алексея Навального отпустили из отдела полиции, где он провел почти весь день 29 сентября.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш рассказала, что суд по административному делу против политика состоится 2 октября. Тогда же заседание по делу начальника федерального штаба Навального Леонида Волкова, которого задержали в Нижнем Новгороде.

Московская полиция задержала политика Алексея Навального в подъезде его дома 29 сентября. В момент задержания политик собирался ехать на организуемый им митинг в Нижнем Новгороде.

Позже в Нижнем Новгороде полиция также задержала Леонида Волкова, главу федерального штаба Алексея Навального.

Источник: «Интерфакс»