Утром в понедельник, 2 октября, в аэропортах Москвы отменили и задержали десятки рейсов.

По состоянию на 10:30 в Домодедове отменили 15 вылетов. В частности, некоторые самолеты не вылетят в Ереван, Батуми, Краснодар, Саратов, Симферополь, Благовещенск, Анадырь и Новый Уренгой. Часть отмен связана с проблемами у «ВИМ-Авиа».

Еще 16 рейсов задерживается: десять из них — в Домодедове, пять — в Шереметьеве и один — во Внукове.

В работе подмосковного Жуковского изменений не наблюдается.

Ранее The Village рассказывал, как пассажирам получить компенсацию за потерянное в аэропорту время.

Источник: «Яндекс.Расписания»