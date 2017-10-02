Аналитический центр Юрия Левады выяснил, сколько россиян опасаются новых терактов.

72 % россиян боятся, что произойдут новые теракты

При этом 66 % опрошенных опасаются того, что их близкие могут оказаться в числе жертв. 14 % респондентов исключили возможность новых терактов, а еще 14 % — затруднились с ответом. 3 % респондентов уверены, что ни они, ни их близкие не станут жертвами теракта, а 12 % опрошенных не задумывались на эту тему.

Социологи также спросили россиян, кто, по их мнению, должен нести ответственность за жертвы при захвате заложников во время мюзикла «Норд-ост» в Москве в 2002 году. 34 % опрошенных считают, что ответственность лежит на руководителях спецслужб, 28 % — что на непосредственных исполнителях операции, 11 % — на правительстве страны. 9 % респондентов сказали, что ответственность за случившееся лежит на президенте.

23 % россиян считают, что «никто не виноват, в таких ситуациях не нужно искать виновных», а 17 % — затруднились с ответом.

Опрос проводился с 15 по 19 сентября среди 1 600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов страны.

Источник: «Левада-центр»