Ростуризм призвал россиян в Лас-Вегасе избегать мест массовых скоплений людей и соблюдать спокойствие.

«Федеральное агентство по туризму призывает российских туристов, находящихся на отдыхе в Лас-Вегасе, соблюдать спокойствие, меры личной безопасности, избегать мест массовых скоплений людей и следовать указаниям местных властей», — говорится в сообщении.

В Лас-Вегасе в данный момент находятся не более 50 самостоятельных российских туристов. Информации о пострадавших российских туристах в Федеральное агентство по туризму не поступало.

Ранее СМИ сообщили, что в результате стрельбы на одной из улиц Лас-Вегаса погибли не менее 20 человек и около 100 были ранены. По данным местного шерифа, стрелок, открывший огонь с 32-го этажа здания развлекательного центра, был ликвидирован. По его словам, погибли двое полицейских, которые находились не при исполнении обязанностей.

Источник: информагентство «Москва»