Московская школа программистов совместно с «Яндексом» объявила набор на онлайн–обучение.

Занятия проходят в режиме интерактивных вебинаров. К обучению допускаются школьники, начиная с 6 класса, а также студенты и взрослые со всей России.

Для поступления нужно пройти вступительный экзамен, который состоит из заданий по математике, логике и алгоритмике.

Стоимость обучения — 3700 рублей в месяц. Занятия проводятся дважды в неделю по 2 академических часа. По итогам программы выдается сертификат.

Источник: сайт Московской школы программистов